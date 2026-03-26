Арина Соболенко повторила достижение Симоны Халеп восьмилетней давности

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 2018 года, которой удалось выйти в полуфинал на каждом из четырёх первых турниров WTA в рамках одного сезона. В текущем розыгрыше она добилась этого на турнирах в Брисбене, Открытом чемпионате Австралии, соревнованиях в Индиан‑Уэллсе и турнире в Майами. Ранее подобное достижение покорялось Симоне Халеп, сообщает Opta Ace в соцсети X.

В четвертьфинале турнира WTA в Майами Соболенко одержала победу над американкой Хейли Баптист со счётом (6:4, 6:4). Матч прошёл в ночь с 25 на 26 марта 2026 года на стадионе «Хард Рок Стэдиум» (Стэдиум Корт) и продлился 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира в Майами Соболенко сыграет с Рыбакиной.