«Настоящая бойня». Фис — о победе над Полом в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами над американцем Томми Полом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 03:50 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 6 6
6 3 		7 7 7 8
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Это была настоящая бойня, и я никогда не отступаю от борьбы. Даже если бы проиграл — ничего страшного, поэтому просто бился изо всех сил.

Сейчас я уже показал лучший результат в моей жизни. Постараюсь показать максимум в полуфинале, но сейчас я уже очень доволен», – приводит слова Фиса пресс-служба АТР.

За право выйти в финал турнира в Майами Артюр Фис поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

