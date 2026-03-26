«Настоящая бойня». Фис — о победе над Полом в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами над американцем Томми Полом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 03:50 МСК
Томми Пол
Окончен
1 : 2
Артюр Фис
«Это была настоящая бойня, и я никогда не отступаю от борьбы. Даже если бы проиграл — ничего страшного, поэтому просто бился изо всех сил.
Сейчас я уже показал лучший результат в моей жизни. Постараюсь показать максимум в полуфинале, но сейчас я уже очень доволен», – приводит слова Фиса пресс-служба АТР.
За право выйти в финал турнира в Майами Артюр Фис поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
