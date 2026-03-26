«Невероятная неделя». Ландалус-Лакамбра — об итогах выступления на «Мастерсе» в Майами

151-я ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра оценил своё выступление на «Мастерсе» в Майами. Испанец вышел в 1/4 финала турнира, где проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 6:7 (1:7), 5:7.
«Это была невероятная неделя. В последние месяцы и недели я верил, что могу добиться чего-то значимого на таких турнирах, но не думал так масштабно, как здесь. В матче с Иржи я сыграл не так хорошо, как хотел, но он был сложный. Иржи играл очень хорошо, отлично подавал, поэтому я стараюсь учиться у него, чтобы прогрессировать и двигаться дальше. Думаю, сейчас я играю на очень высоком уровне. Если продолжу играть так и улучшаться во всём, смогу добиться больших результатов.
Эта неделя дала мне очень многое. Помимо очков и побед, самое важное — это уверенность и понимание, что я действительно на этом уровне, что могу навязывать борьбу лучшим игрокам — вот что я забираю с собой. Конечно, приятно быть рядом с топ-100, но могу стремиться к гораздо большему, именно этого я хочу. Попадание на турниры «Большого шлема» — это уже близкая цель, как и подъём в рейтинге, но моя конечная цель — добиться очень многого. Видя, на что я способен, хочу продолжать работать в том же направлении и тем же способом. Знаю, если не позволю негативным препятствиям мешать мне и сразу продолжу работать, хорошие результаты придут», – приводит слова Ландалус-Лакамбры Punto De Break.
