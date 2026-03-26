«Намного более сложная ситуация». Клейстерс — о завершении работы Швёнтек и Фиссетта

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала завершение сотрудничества польской теннисистки Иги Швёнтек с тренером Вимом Фиссеттом.

«Видела некоторые их взаимодействия прямо на корте. Скажу в защиту Вима, когда игрок находится в таком психологическом состоянии, как она, думаю, с тренерской скамьи мало что можно сделать. Это гораздо глубже, чем просто «сделай то или это на корте» — это намного более сложная ситуация», – приводит слова Клейстерс Punto De Break.

Фиссетт и Швёнтек начали своё сотрудничество в октябре 2024 года. Под руководством специалиста полька выиграла Уимблдон (2025), а также выходила в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).

