«Обожаю его». Арина Соболенко — о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о противостоянии с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Теннисистки сыграют друг с другом в полуфинале «тысячника» в Майами.
— В полуфинале вы сыграете против Рыбакиной — такое особое противостояние. Каково это быть частью такого соперничества?
— Обожаю это. Мне это очень нравится, потому что когда кто-то доводит тебя до предела, это момент роста, когда становишься лучшим игроком и реально проверяешь свой уровень, свои силы. И мне это абсолютно нравится. Да, мы в последнее время сыграли много матчей, и все они были настоящей битвой, прекрасным шоу. Я с нетерпением жду встречи с ней и просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт, – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.
