Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко оценила свою игру на «тысячнике» в Майами

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру на «тысячнике» в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

«Если оценивать мою игру по шкале от 1 до 10, я бы сказала, что играю на твёрдую восьмёрку. Всегда оставляю место для улучшения. Знаю, что кое‑что пошло не совсем так, как хотелось, но в целом я очень довольна», – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Майами Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android