Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта, и в ночь на 27-е число по московскому времени, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1/2 финала. Расписание матчей 26 марта (время московское):

22:00. Кори Гауфф (США) – Каролина Мухова (Чехия);

3:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан).

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.