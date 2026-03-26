«Мастерс» в Майами, 2026 год: расписание матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта и в ночь на 27-е число по московскому времени, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным расписанием на сегодня.

Теннис. АТР‑1000 в Майами (США). 1/4 финала. Расписание матчей 26 марта (время московское):

20:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Янник Синнер (Италия);

2:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Александр Зверев (Германия).

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.