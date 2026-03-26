«Эта статистика не имеет значения». Синнер — о серии из 28 выигранных сетов на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою серию из 28 выигранных подряд сетов на «Мастерсах». Ранее итальянец вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами, обыграв американца Алекса Михельсена — 7:5, 7:6 (7:4).

«Некоторые статистические данные просто не имеют значения. Выигрывать сеты — это ни о чём. Важно выиграть матч. Всегда будут всплывать какие‑то рекорды из прошлого, но я стараюсь делать своё дело», — сказал Синнер на пресс-конференции в Майами.

За право выйти в полуфинал турнира в Майами Синнер поспорит с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.