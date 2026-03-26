«Он сыграл невероятно». Легечка — о победе над Ландалус-Лакамброй в 1/4 финала Майами
22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Майами над испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 7:5.
Майами (м). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 22:45 МСК
Иржи Легечка
«Было очень тяжело. Нелегко играть против соперника, которому нечего терять. Он сыграл невероятно, сделал несколько потрясающих ударов в ключевые моменты. Каждый раз, когда у меня был брейк-поинт, он брал инициативу и заслуженно выигрывал эти очки. Мне было трудно справляться с этим. Мы оба начали играть очень хорошо, я искал шанс на приёме, который, наконец, появился в последнем гейме матча», – приводит слова Легечки пресс-служба АТР.
За право выйти в финал турнира в Майами Легечка поспорит с французским теннисистом Артюром Фисом.
