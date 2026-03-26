Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение американки Серены Уильямс, выйдя в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами в двух сезонах подряд, сообщает Opta Ace. В 1/4 финала турнира в Майами Соболенко обыграла Хейли Баптист из США со счётом 6:4, 6:4.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс выходила в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами два года подряд в 2014 и 2016 годах.
За выход в финал турнира в Майами Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
