Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение американки Серены Уильямс, выйдя в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами в двух сезонах подряд, сообщает Opta Ace. В 1/4 финала турнира в Майами Соболенко обыграла Хейли Баптист из США со счётом 6:4, 6:4.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс выходила в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами два года подряд в 2014 и 2016 годах.

За выход в финал турнира в Майами Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.