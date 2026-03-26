«Разумное решение с её стороны». Коллинз — о завершении работы Швёнтек с Фиссеттом

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о завершении сотрудничества между шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и тренером Вимом Фиссеттом.

«Думаю, на данном этапе, если учитывать её результаты, логично попытаться что-то изменить и двигаться в другом направлении. Это вполне ожидаемо: практически нет игроков, которые работают с одним и тем же тренером на протяжении всей карьеры.

Работая с разными людьми, ты учишься и получаешь новые взгляды. Если всю жизнь сотрудничать только с одним человеком, такого развития не будет. Думаю, с её стороны это разумное решение», – приводит слова Коллинз Tennis World USA.