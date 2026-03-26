Алекс Корретха оценил перспективы Алькараса на грунтовый сезон

Экс вторая ракетка мира и двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанец Алекс Корретха высказался о текущей форме лидера рейтинга АТР испанца Карлоса Алькараса, оценив его перспективы на предстоящей грунтовой части сезона.

«Я бы посоветовал ему сохранять полное спокойствие — его поражения сейчас вообще ни на что не влияют. Соперники лишь показывают, насколько тур сейчас сложный и требовательный. То, что он делал до этого, было невероятно трудно, ведь каждый матч очень сложный, а он их выигрывал. У него была серия 16-0 ещё пару недель назад. О каком давлении сейчас может идти речь? Ни о каком. Абсолютно ни о каком. Думаю, грунтовый сезон у него будет не просто хорошим, а снова отличным», – приводит слова Корретхи Eurosport Spain.