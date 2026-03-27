Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Майами

В ночь на 27 марта мск на хардовых кортах «тысячника» в Майами состоится полуфинальный матч турнира между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.

Счёт личных встреч — 9-7 в пользу Соболенко. В этом сезоне Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере (6:4, 4:6, 6:4), а Соболенко сумела победить с матчбола на приёме в недавнем финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.