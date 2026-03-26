Соболенко — пятая теннисистка с 10 и более победами подряд в Майами без потери сета

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала пятой теннисисткой в истории «тысячника» в Майами, которой удалось выиграть 10 и более матчей подряд, не потеряв при этом ни одного сета, сообщает Opta Ace. Ранее Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами, одолев американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Лидером в данном статистическом показателе является немецкая теннисистка Штеффи Графф, на счету которой 18 матчей. На второй позиции идёт американка Крис Эверт (13 побед), замыкает тройку лидеров в этом статистическом показателе ещё одна представительница США Серена Уильямс (11 побед). Соболенко делит четвёртую-пятую позицию со швейцаркой Мартиной Хингис. Каждая из теннисисток имеет по 10 побед в своём активе.

За выход в финал «тысячника» в Майами Соболенко поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

