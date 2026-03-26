«Лена, сама играй, давай!» Тренеры наставляли Рыбакину по ходу упорного матча с Пегулой

В трансляцию попало общение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной с тренерским штабом по ходу матча 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где она боролась с пятым номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

Тренерский штаб Рыбакиной во главе со Стефано Вуковым давал Елене советы, когда она проигрывала 2:5 в первом сете.

Тренерский штаб: Лена, играй, играй, теннис, играй, full (полностью), характер.

Рыбакина: Видишь, это не работает, о чём ты говоришь?

Тренерский штаб: Давай, давай, сама играй, ты очень много ждёшь, сама играй, ты первая должна разыгрывать здесь, давай! – попали выкрики в трансляцию.