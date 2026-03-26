Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло. Тейлор может полностью пропустить грунтовый сезон
Финалист US Open – 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 5 по 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба. Причиной такого решения Фрица стала травма колена.
Ранее, перед стартом на «Мастерсе» в Майами Фриц заявлял, что может полностью пропустить грунтовый сезон, чтобы решить свои проблемы с коленом. В Майами Тейлор дошёл до 1/8 финала, где в трёх сетах проиграл чеху Иржи Легечке.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|2
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Отметим, что 28-летний Фриц неоднократно открыто критиковал перегруженный календарь ATP и винил его в частых травмах игроков.
