«Много стонов и пота». Игроки ответили, почему теннис является самым сексуальным спортом

Некоторые действующие игроки ATP и WTA в видео на YouTube-канале Tennis Channel порассуждали на тему, почему теннис является одним из самых сексуальных видов спорта.
Марта Костюк: Из-за стонов, мышц. И, конечно, нарядов.
Маттео Берреттини: Думаю, потому что тут много стонов и пота. Ещё тут один против одного, иногда двое против двоих… (смеётся). Я немного покраснел.
Томми Пол: Маттео Берреттини. Вот почему это самый сексуальный спорт на земле.
Айла Томлянович: У нас классная одежда. Она достаточно сдержанная – не откровенная, но выглядит стильно.
Каспер Рууд: С точки зрения эстетики и техники на это приятно смотреть.