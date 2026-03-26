«Много стонов и пота». Игроки ответили, почему теннис является самым сексуальным спортом

«Много стонов и пота». Игроки ответили, почему теннис является самым сексуальным спортом
Некоторые действующие игроки ATP и WTA в видео на YouTube-канале Tennis Channel порассуждали на тему, почему теннис является одним из самых сексуальных видов спорта.

Марта Костюк: Из-за стонов, мышц. И, конечно, нарядов.

Маттео Берреттини: Думаю, потому что тут много стонов и пота. Ещё тут один против одного, иногда двое против двоих… (смеётся). Я немного покраснел.

Томми Пол: Маттео Берреттини. Вот почему это самый сексуальный спорт на земле.

Айла Томлянович: У нас классная одежда. Она достаточно сдержанная – не откровенная, но выглядит стильно.

Каспер Рууд: С точки зрения эстетики и техники на это приятно смотреть.

