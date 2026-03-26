Сафина назвала фаворита матча Рыбакина — Соболенко в полуфинале турнира в Майами

Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась мыслями о грядущем полуфинале турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и второй номер мирового рейтинга казахстанка Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
Не начался
Елена Рыбакина
«Ну что, очередной триллер, можно так сказать, будет. Рыбакина – Соболенко. Если честно, на сегодняшний день мне почему-то кажется, что Лена уставшая. Физически она более уставшая, чем Арина. Наверное, вот в Майами я бы сказала, что больше шансов или возможностей выиграть у Арины. Это моё личное мнение.

А если брать только по игре, то, конечно же, для меня намного интереснее, даже могу сказать вариативнее, Лена. Я больше понимаю, что она делает на корте, и её стиль игры, поведение на корте мне как-то больше симпатичны», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

