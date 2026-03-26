Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо, результат матча 26 марта, счёт 2:0, четвертьфинал турнира в Майами

Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Тиафо
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет чуть более $ 9,4 млн.

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
В матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19). Их встреча продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android