Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Тиафо
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет чуть более $ 9,4 млн.
Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
В матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19). Их встреча продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).
Комментарии
