Синнер 1-м в истории выиграл 14 матчей подряд без потери сета в рамках «Солнечного дубля»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для ATP-тура. Синнер стал первым игроком в истории, которому удалось одержать 14 побед подряд в одиночном разряде без потери сета в рамках «Солнечного дубля» (связка «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами), сообщает Opta Ace.

Свою 14-ю подряд победу Синнер одержал сегодня, 26 марта. В матче 1/4 финала Майами Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19).

Отметим, что серия Синнера началась ещё 26 марта 2024 года. Тогда, в 1/8 финала Майами Синнер со счётом 6:4, 6:3 одолел Кристофера О'Коннелла. Впоследствии итальянец взял титул. В 2025 году Синнер пропускал «Солнечный дубль».