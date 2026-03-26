Янник Синнер назвал решающий момент в уверенной победе над Тиафо в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19).
«Мне кажется, начало матча очень важно. Брейк в самом начале придаёт тебе полезной уверенности, но в то же время соперник может быть очень агрессивен. Я стараюсь быть очень собранным и с точки зрения ударов, и психологически. У обоих из нас могли быть взлёты и падения по ходу матча, так что я стараюсь быть спокойным и пользоваться теми шансами, которые появляются. Думаю, это и было сегодня решающим моментом», – сказал Синнер в интервью на корте.
За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).
