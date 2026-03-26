Янник Синнер установил уникальное достижение на «Мастерсе» в Майами
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Синнер стал первым игроком с момента основания турнира в Майами (1985 год), которому удалось выйти в четыре полуфинала данных соревнований в одиночном разряде, при этом сыграв в основной сетке не более пяти раз, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 26 марта, в матче 1/4 финала Майами Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19) и вышел в полуфинал.
Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Я. Синнер
За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).
Материалы по теме
