Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Янник Синнер продлил рекордную серию выигранных сетов на «Мастерсах» до 30

Янник Синнер продлил рекордную серию выигранных сетов на «Мастерсах» до 30
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию победных сетов на турнирах серии «Мастерс» до 30.

Свои 29-й и 30-й сет подряд Синнер выиграл сегодня, 26 марта. В матче 1/4 финала Майами Янник (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 одолел 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Окончен
0 : 2
2 		2
6 		6
         
Янник Синнер
Последний раз Синнер проигрывал сет на «Мастерсе» ещё в Шанхае в 2025 году. Это был матч с нидерландцем Таллоном Грикспором. После этого Синнер без потерь партий взял «Мастерсы» в Париже (2025) и Индиан-Уэллсе (2026). Никому другому в истории ещё не удавалось удерживать такое доминирование на турнирах ATP-1000.

За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
