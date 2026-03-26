Синнер обошёл Циципаса и Чанга по числу полуфиналов на «Мастерсах» до достижения 25 лет
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 26 марта, вышел в свой 15-й полуфинал на турнире серии «Мастерс». Это произошло в Майами (США), в матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Это позволило Синнеру подняться на седьмое место в истории по числу полуфиналов на «Мастерсах» до достижения игроком 25 лет.

Рекордсмены ATP по количеству полуфиналов на «Мастерсах» до достижения 25 лет:

1. Рафаэль Надаль (Испания) – 39.
2. Новак Джокович (Сербия) – 29.
3. Пит Сампрас (США) – 20.
4. Энди Маррей (Великобритания) – 18.
5. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 17.
6. Роджер Федерер (Швейцария) – 16.
7. Янник Синнер (Италия) – 15.
8. Стефанос Циципас (Греция)/Майкл Чанг (США) – 14.

Яннику Синнеру исполнится 25 лет 16 августа.

