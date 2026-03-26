Синнер обошёл Циципаса и Чанга по числу полуфиналов на «Мастерсах» до достижения 25 лет

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 26 марта, вышел в свой 15-й полуфинал на турнире серии «Мастерс». Это произошло в Майами (США), в матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19).

Это позволило Синнеру подняться на седьмое место в истории по числу полуфиналов на «Мастерсах» до достижения игроком 25 лет.

Рекордсмены ATP по количеству полуфиналов на «Мастерсах» до достижения 25 лет:

1. Рафаэль Надаль (Испания) – 39.

2. Новак Джокович (Сербия) – 29.

3. Пит Сампрас (США) – 20.

4. Энди Маррей (Великобритания) – 18.

5. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 17.

6. Роджер Федерер (Швейцария) – 16.

7. Янник Синнер (Италия) – 15.

8. Стефанос Циципас (Греция)/Майкл Чанг (США) – 14.

Яннику Синнеру исполнится 25 лет 16 августа.