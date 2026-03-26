Синнер ответил, с кем бы хотел сразиться в полуфинале Майами — со Зверевым или с Серундоло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в полуфинал «Мастерса» в Майами (США). Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19). За выход в финал он сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
«Сегодняшний матч отличался от других, потому что я сразу начал мощно и очень хорошо подавал. Условия были непривычными, стояла сильная жара. Я могу быть доволен своим выступлением, теперь мы отдохнём и постараемся быть готовыми к завтрашнему дню.

Зверев или Серундоло? Это два совершенно разных игрока. В таких полуфинальных матчах ощущается давление, поэтому я стараюсь сосредоточиться на себе и показать хороший теннис. Я стараюсь контролировать то, что могу контролировать», — сказал Синнер в эфире Sky Sport Italia.

