«Придётся бегать за двоих». Синнер ответил на слова Алькараса об их непобедимости в паделе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова своего основного соперника в туре, семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса, который предположил, что они вместе могли бы быть непобедимой парой в паделе.

«Если он так говорит, ему придётся бегать и играть за двоих. Я не очень хорош. Он хорошо играет в гольф, хорошо играет в падел, потрясающий теннисист. А на лыжах я катаюсь за двоих», — сказал Синнер в эфире Tennis Channel.

Алькарас и Синнер встречались друг с другом на уровне ATP уже 17 раз, 11 матчей выиграл Карлос.