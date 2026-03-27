Гауфф прокомментировала разгромную победу над Муховой в полуфинале турнира в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В полуфинале Гауфф (4) со счётом 6:1, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову (13).

«Я очень рада оказаться в финале этого турнира. Как я говорила всю неделю, не ожидала сюда попасть. Очень счастлива. Я просто старалась получать удовольствие от этого спорта. Мне было весело. Сегодняшний матч оказался немного проще, но, опять же, на этой неделе у меня было много затяжных игр. На протяжении всех этих схваток я получала удовольствие. Приятно было сегодня пройти дальше, потратив только два сета», — сказала Гауфф в интервью на корте.