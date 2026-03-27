Гауфф стала самой молодой американкой в финале турнира в Майами после Серены в 2003 году
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира Кори Гауфф стала самой молодой американской теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), с 2003 года, сообщает Opta Ace. Тогда этого добилась легендарная Серена Уильямс, на момент выхода в финал ей было 22 года 6 месяцев, Кори сейчас 22 года 11 месяцев.
В полуфинальном матче Майами Гауфф (4) со счётом 6:1, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову (13).
Майами (ж). 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Кори Гауфф
Каролина Мухова
За титул в Майами Гауфф сразится с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
