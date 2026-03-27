Арина Соболенко — Елена Рыбакина: история противостояний перед 1/2 финала турнира в Майами

В ночь на 27 марта состоится полуфинальный матч между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и двукратной победительницей мэйджоров, вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Этот поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 3:30 мск.

Счёт личных встреч — 9-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). В прошлом году Соболенко и Рыбакина встречались на уровне WTA четыре раза. Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3), а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0). В текущем сезоне Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере (6:4, 4:6, 6:4), а Соболенко сумела победить с матчбола на приёме в недавнем финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

