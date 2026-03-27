Кори Гауфф вытеснит Игу Швёнтек из топ-3 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Кори Гауфф благодаря выходу в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) вернётся в топ-3 мирового рейтинга, вытеснив с третьей строчки шестикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек. Она опустится на четвёртую позицию.

В полуфинальном матче Майами Гауфф со счётом 6:1, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову (13).

Напомним, Швёнтек неудачно выступила в Майами. Ига уступила на старте соревнований соотечественнице Магде Линетт со счётом 6:1, 5:7, 3:6. Полька не смогла защитить прошлогодний четвертьфинал в Майами и потеряет 150 очков в рейтинге.

Гауфф же впервые в карьере вышла в финал Майами. За титул Кори сразится с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).