Зверев разгромил Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами
Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале он обыграл аргентинца 19-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:2.
Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Александр Зверев
А. Зверев
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Зверев сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса.
В следующем круге немец встретится с итальянцем Янником Синнером.
Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.
