Зверев разгромил Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале он обыграл аргентинца 19-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Зверев сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса.

В следующем круге немец встретится с итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.