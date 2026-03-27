Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло — Александр Зверев, результат матча 27 марта 2026, счет 0:2, 1/4 финала турнира ATP-1000 в Майами

Зверев разгромил Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами
Комментарии

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале он обыграл аргентинца 19-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:2.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Окончен
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Зверев сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса.

В следующем круге немец встретится с итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android