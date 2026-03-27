«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 26 на 27 марта

В ночь с 26 на 27 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли два матча 1/4 финала мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Майами. 1/4 финала. Результаты матчей 26-27 марта:

Фрэнсис Тиафо (США) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 2:6,

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 1:6, 2:6.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.