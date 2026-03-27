Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналисты турнира категории ATP-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми полуфинальными парами в мужском одиночном разряде.

ATP-1000 в Майами, полуфинальные пары

Иржи Легечка (Чехия) – Артюр Фис (Франция)

Александр Зверев (Германия) – Янник Синнер (Италия)

Полуфинальные матчи турнира пройдут 27 и 28 марта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.