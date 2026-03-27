Арина Соболенко — Елена Рыбакина, результат матча 27 марта 2026, счет 2:0, 1/2 финала турнира WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Казахстана вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:3.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала девять подачь навылет и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира Соболенко встретится с американкой Корри Гауфф.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

Соболенко победила Рыбакину в битве за место в финале Майами! Туда прошла и Гауфф. LIVE!
