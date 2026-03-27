Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами
Поделиться
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Казахстана вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:3.
Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала девять подачь навылет и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В финале турнира Соболенко встретится с американкой Корри Гауфф.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
05:00
-
03:43
-
03:28
-
03:19
-
01:00
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:05
-
00:00
- 26 марта 2026
-
23:41
-
23:37
-
22:53
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
21:56
-
21:26
-
21:11
-
19:40
-
18:04
-
17:44
-
16:52
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
15:58
-
15:27
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:33
-
12:48
-
12:18
-
10:50