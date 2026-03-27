Определились финалистки турнира в Майами в женском одиночном разряде

В ночь с 26 на 27 марта завершились матчи стадии 1/2 финала женского одиночного разряда на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалисток турнира.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Женщины. Финал:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 4).

В 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:3, а четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф победила 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову (13-й посев).

Финальный матч состоится 28 марта, начало запланировано на 19:30 мск.