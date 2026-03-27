Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 26 на 27 марта

В ночь с 26 на 27 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи 1/2 финала женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами. 1/2 финала. Результаты матчей 26-27 марта мск:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 6:4, 6:3;

Кори Гауфф (США, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 13) — 6:1, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.