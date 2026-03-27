«Я оказала на неё давление». Соболенко — о победе над Рыбакиной в полуфинале Майами

«Я оказала на неё давление». Соболенко — о победе над Рыбакиной в полуфинале Майами
Арина Соболенко
Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над вторым номером рейтинга Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами (США). Белоруска одолела представительницу Казахстана со счётом 6:4, 6:3.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Прежде всего мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я всё сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление. Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело — и физически, и ментально. Рада одержать ещё одну победу над ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финале соревнований в Майами Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф из США.

