«Я оказала на неё давление». Соболенко — о победе над Рыбакиной в полуфинале Майами

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над вторым номером рейтинга Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами (США). Белоруска одолела представительницу Казахстана со счётом 6:4, 6:3.
«Прежде всего мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я всё сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление. Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело — и физически, и ментально. Рада одержать ещё одну победу над ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В финале соревнований в Майами Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф из США.
