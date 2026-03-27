Арина Соболенко рассказала, чего ожидать от финала «тысячника» в Майами с Кори Гауфф
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Там она сыграет с четвёртым номером рейтинга и хозяйкой корта Кори Гауфф. Матч состоится вечером 28 марта.
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Арина Соболенко
Не начался
Кори Гауфф
— Чего ожидать от финала?
— Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я очень рада снова сыграть с ней в финале, — сказала Соболенко в интервью на корте.
Ранее Соболенко в двух сетах одолела вторую ракетку мира Елену Рыбакину. Счёт в полуфинальной встрече между теннисистками — 6:4, 6:3 в пользу белоруски.
