Гауфф — о победе над Муховой в полуфинале Майами: я не чувствовала себя самозванкой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своих ощущениях после победы над чешской спортсменкой Каролиной Муховой в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами (США). Кори обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:1. Ранее в интервью она призналась, что периодически испытывает синдром самозванца.

«Сегодня [26 марта] я не чувствовала себя самозванкой. Понимала, что играю в действительно хороший теннис, так что могу держать голову высоко после этой победы. Это очень много для меня значит. Честно, я не ожидала такого результата. Выйти в финал здесь — это что-то невероятное», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира в Майами.

В финале Майами Кори Гауфф сыграет с Ариной Соболенко.