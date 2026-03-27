Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

«Будет непросто». Кори Гауфф высказалась о финале турнира в Майами с Ариной Соболенко

«Будет непросто». Кори Гауфф высказалась о финале турнира в Майами с Ариной Соболенко
Кори Гауфф и Арина Соболенко
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о встрече с Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Этот матч состоится вечером 28 марта. Счёт в личных встречах — 6:6.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Мы сыграли много матчей. Каждый раз это физически тяжело. Я знаю, что будет непросто, ведь она играет в отличный теннис и не зря является первой ракеткой мира. Это будет серьёзным испытанием», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира в Майами.

Ранее в полуфинале Гауфф победила чешскую спортсменку Каролину Мухову. Игра продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1. За это время американка выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android