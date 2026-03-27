Соболенко повторила достижение трёх теннисисток по выходам в финал первых турниров сезона
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой XXI века, выходившей в финалы всех четырёх первых турниров, в которых участвовала с начала сезона.
В ночь с 26 на 27 марта Соболенко в полуфинале «тысячника» в Майами обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вышла в заключительную стадию турнира.
Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Ранее в 2026 году Соболенко также выходила в финал турнира WTA-500 в Брисбене, Australian Open и Индиан-Уэллса. Два из них – в Брисбене и Индиан-Уэллсе – теннисистка выиграла.
Вместе с Соболенко такого достигали Мартина Хингис (2001), Серена Уильямс (2003) и Виктория Азаренко (2012).
- 27 марта 2026
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
09:51
-
09:45
-
09:29
-
09:17
-
09:11
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
05:00
-
03:43
-
03:28
-
03:19
-
01:00
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:05
-
00:00
- 26 марта 2026
-
23:41
-
23:37
-
22:53
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
21:56
-
21:26
-
21:11
-
19:40
-
18:04
-
17:44
-
16:52
-
16:32