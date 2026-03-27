Соболенко повторила достижение трёх теннисисток по выходам в финал первых турниров сезона

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой XXI века, выходившей в финалы всех четырёх первых турниров, в которых участвовала с начала сезона.

В ночь с 26 на 27 марта Соболенко в полуфинале «тысячника» в Майами обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вышла в заключительную стадию турнира.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее в 2026 году Соболенко также выходила в финал турнира WTA-500 в Брисбене, Australian Open и Индиан-Уэллса. Два из них – в Брисбене и Индиан-Уэллсе – теннисистка выиграла.

Вместе с Соболенко такого достигали Мартина Хингис (2001), Серена Уильямс (2003) и Виктория Азаренко (2012).

Соболенко победила Рыбакину в битве за финал Майами. А Мирра осталась в топ-10
