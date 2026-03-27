«Ему было очень тяжело». Зверев дал комментарий по поводу победы над Серундоло в Майами

«Ему было очень тяжело». Зверев дал комментарий по поводу победы над Серундоло в Майами
Александр Зверев
Комментарии

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свой успех в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:2.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«На старте матча я чувствовал себя очень хорошо, с самого начала был в отличном состоянии. Подача работала, несмотря на двойную ошибку в первом гейме, и на приёме я тоже чувствовал себя уверенно. Мой первый приём в матче сразу стал виннером, так что когда эти два элемента работают, на задней линии я всегда могу на себя рассчитывать. Весь год говорю, что стараюсь играть более агрессивно, и сегодня, думаю, это получилось идеально.

Подача и приём стали решающими элементами, ведь именно в них он [Франсиско Серундоло] не чувствовал себя комфортно. С самого начала я оказывал на него давление, и, думаю, соперникам становится не по себе, когда я это делаю. Ему было очень тяжело. Возможно, он и не показал свой лучший теннис», — приводит слова Зверева Punto de Break.

