Зверев рассказал о сложностях, с которыми сталкивается в игре против Синнера

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев рассказал об особенностях игры со второй ракеткой мира Янником Синнером. Он отметил, что выходить к сетке, играя против Синнера, сложно. Теннисисты встретятся в полуфинале турнира в Майами 28 марта. Зверев надеется обыграть Синнера.
«За последние годы у нас было много отличных матчей, особенно в последние месяцы — очень равных. Правда, везде он побеждал, так что надеюсь, в этот раз результат будет другим. В Индиан-Уэллсе я сыграл плохо: особенно подвела подача — в тот день она была ужасной. Надеюсь, завтра всё будет иначе. Постараюсь показать свой максимум.
Стараюсь выходить к сетке в каждом из матчей, но против Янника это сделать гораздо сложнее, чем против других. Всё из-за скорости его ударов — у него самая высокая средняя скорость мяча в туре, и он постоянно держится на задней линии, не даёт тебе пространства. Поэтому нужно искать другие способы играть агрессивно. Конечно, попробую всё возможное, буду стараться доминировать в розыгрышах, хотя понимаю, что с ним это крайне непросто», — приводит слова Зверева Punto de Break.
