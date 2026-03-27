«Это может случиться». Зверев высказался о своих шансах выиграть ТБШ

«Это может случиться». Зверев высказался о своих шансах выиграть ТБШ
Александр Зверев
Четвёртая ракетка мира Александр Зверев рассказал о своём отношении к рекордам. 28 марта он может одержать 200-ю победу на турнирах серии «Мастерс». Немецкий теннисист отметил, что не зацикливается на рекордах, а ставит перед собой цель завоевать титул на ТБШ. Зверев с оптимизмом смотрит на подобное развитие событий.

«Эти цифры для меня не имеют большого значения, не думаю, что буду бить какие-то рекорды. Главное — улучшать свою игру, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Фокус на этом. Я чувствую, что способен на это. Например, в прошлом году такого ощущения не было: я играл плохо и страдал от множества травм. Когда ты постоянно играешь через боль и не чувствуешь свободы на корте, показать лучший теннис гораздо сложнее. Уверенность падает, и выбраться из такой ситуации тяжело, особенно в ключевые моменты, как на «Шлемах». В этом году я чувствую себя иначе — и, думаю, это может случиться… и случится», — приводит слова Зверева Punto de Break.

