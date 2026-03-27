Соболенко — вторая теннисистка, выходившая в финалы Солнечного дубля два года подряд

Соболенко — вторая теннисистка, выходившая в финалы Солнечного дубля два года подряд
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй спортсменкой начиная с 1989 года, которой удавалось два года подряд выходить в финалы обоих турниров Солнечного дубля. Ранее этого достигала только Мария Шарапова (2012-й и 2013-й годы).

Солнечным дублем называется победа на двух подряд «тысячниках», проводимых в марте в Индиан-Уэллсе и Майами.

В ночь с 26 на 27 марта Соболенко вышла в финал турнира в Майами, где в полуфинале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В решающем матче она сразится с американкой Кори Гауфф.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее Соболенко выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллсе, одолев Рыбакину в заключительной встрече.

В финале турнира в Майами год назад Соболенко обыграла Джессику Пегулу, а в Индиан-Уэллсе уступила россиянке Мирре Андреевой.

