Соболенко — вторая теннисистка, выходившая в финалы Солнечного дубля два года подряд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй спортсменкой начиная с 1989 года, которой удавалось два года подряд выходить в финалы обоих турниров Солнечного дубля. Ранее этого достигала только Мария Шарапова (2012-й и 2013-й годы).

Солнечным дублем называется победа на двух подряд «тысячниках», проводимых в марте в Индиан-Уэллсе и Майами.

В ночь с 26 на 27 марта Соболенко вышла в финал турнира в Майами, где в полуфинале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В решающем матче она сразится с американкой Кори Гауфф.

Ранее Соболенко выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллсе, одолев Рыбакину в заключительной встрече.

В финале турнира в Майами год назад Соболенко обыграла Джессику Пегулу, а в Индиан-Уэллсе уступила россиянке Мирре Андреевой.