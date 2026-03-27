Зверев — первый участник 25 полуфиналов «Мастерсов» среди родившихся позднее 1990 года
Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, вышедшим в 25 и более полуфиналов «Мастерсов» в карьере среди спортсменов, родившихся позднее 1990 года.
В ночь с 26 на 27 марта в четвертьфинале турнира АТР-1000 в Майами Зверев обыграл 19-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло.
Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
В полуфинальном матче Зверев сразится с итальянцем Янником Синнером, занимающим в мировом рейтинге вторую строчку.
Также этот выход в полуфинал сделал Зверева седьмым теннисистом в истории, достигавшим отметки в 25 и более полуфиналов на «Мастерсах», и первым после британца Энди Маррея, который добился этого на турнире в Цинциннати в 2015 году.
