Главная Теннис Новости

Зверев — первый участник 25 полуфиналов «Мастерсов» среди родившихся позднее 1990 года

Комментарии

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, вышедшим в 25 и более полуфиналов «Мастерсов» в карьере среди спортсменов, родившихся позднее 1990 года.

В ночь с 26 на 27 марта в четвертьфинале турнира АТР-1000 в Майами Зверев обыграл 19-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В полуфинальном матче Зверев сразится с итальянцем Янником Синнером, занимающим в мировом рейтинге вторую строчку.

Также этот выход в полуфинал сделал Зверева седьмым теннисистом в истории, достигавшим отметки в 25 и более полуфиналов на «Мастерсах», и первым после британца Энди Маррея, который добился этого на турнире в Цинциннати в 2015 году.

