Зверев — первый участник 25 полуфиналов «Мастерсов» среди родившихся позднее 1990 года

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, вышедшим в 25 и более полуфиналов «Мастерсов» в карьере среди спортсменов, родившихся позднее 1990 года.

В ночь с 26 на 27 марта в четвертьфинале турнира АТР-1000 в Майами Зверев обыграл 19-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло.

В полуфинальном матче Зверев сразится с итальянцем Янником Синнером, занимающим в мировом рейтинге вторую строчку.

Также этот выход в полуфинал сделал Зверева седьмым теннисистом в истории, достигавшим отметки в 25 и более полуфиналов на «Мастерсах», и первым после британца Энди Маррея, который добился этого на турнире в Цинциннати в 2015 году.