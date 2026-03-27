«Я у них на побегушках». Зизу Бергс — о спаррингах с Алькарасом и Синнером

Бельгийский теннисист 45-я ракетка мира Зизу Бергс высказался о совместных тренировках с лидерами мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Он отметил, что всегда находится на подхвате у более титулованных коллег.

— Ты уже тренировался с Янником Синнером, а теперь — с Карлосом Алькарасом. Они что, просто выстраиваются к тебе в очередь?

— Нет-нет-нет. Я у них на побегушках. Когда им нужна тренировка — я всегда тут, понимаешь? — приводит слова Бергса пресс-служба АТР.

На турнире в Майами Зизу Бергс дошёл до второго круга, где уступил представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри.