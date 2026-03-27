Эмма Наварро пропустит «пятисотник» в Чарльстоне

27-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро по состоянию здоровья не выступит на предстоящем «пятисотнике» в Чарльстоне, который стартует 29 марта.

Владельцем турнира является её отец, Бен Наварро.

«К сожалению, мне пришлось побороться с некоторыми проблемами со здоровьем в течение года, и я продолжаю с ними разбираться. Я плотно работаю со своими врачами и командой, чтобы как можно быстрее почувствовать себя лучше, но мне нужно для этого немного времени», – заявила Наварро в обращении, опубликованном в соцсети.

Действующей победительницей турнира WTA-500 в Чарльстоне является американка Джессика Пегула.