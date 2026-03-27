Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ник Кирьос: сейчас я играю только ради болельщиков, у меня их много

835-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о мотивации продолжать свою карьеру. Он отметил, что делает это ради своих фанатов.

«Сейчас я играю только ради болельщиков. У меня по-прежнему очень много поклонников. Теперь я просто получаю удовольствие, выходя на корт ради них и устраивая зрелище. Вот, по сути, причина, по которой я продолжаю играть. Я перенёс четыре операции, три из них — за последние два года. Поэтому чувствую, что моё тело уже не такое крепкое, как раньше», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.

Кирьос получил уайлд-кард для участия в турнире категории АТР-250 в Штутгарте (Германия).

